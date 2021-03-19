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Россиянам рассказали об опасных последствиях коронавируса для детей

Россиянам рассказали об опасных последствиях коронавируса для детейФото: Игорь Маслов / РИА Новости

Коронавирус может нести опасные последствия для детей. Об этом россиянам рассказала главный врач детской больницы №1 Санкт-Петербурга Елена Плотникова, передает «Петербургский дневник».

По словам Плотниковой, иностранные врачи начали описывать тяжелые клинические случаи у детей, такие как поражение органов кроветворения, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы. Она добавила, что у детей диагностировали миокардиты, нарушения сократительной способности сердца, тяжелые аритмии, проблемы с желудком и кишечником, у них наблюдались судороги, боли в животе, интоксикация.

Как отметила врач, пациенты утверждали, что не болели коронавирусом. «Чтобы докопаться до истинной причины, мы начали делать этим детям тесты на иммуноглобулины G. И оказалось, что они есть у всех. То есть все эти дети со странными тяжелыми симптомами ранее болели COVID-19, даже не догадываясь об этом», — сказала Плотникова.

Она указала, что у взрослого при заболевании коронавирусом осложнения видны сразу, а у детей они проявляются в «постковидном периоде, от месяца до полугода с момента заболевания».

Ранее врач-педиатр Григорий Шеянов рассказал, что коронавирус может вызывать у детей мультисистемное воспаление организма, схожее с синдромом Кавасаки, и привести к смертельному исходу. По его словам, заболевание встречается у детей в возрасте 8-11 лет, которые заразились коронавирусом. Смертность составляет 10-20 процентов, уточнил медик.

Россия

По материалам: lenta.ru
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