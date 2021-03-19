Россияне передумали отдавать детей в вузы

Вадим Карасев

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

За последние десять лет доля родителей выпускников школ, рассчитывающих на высшее образование для детей, сократилась почти в два раза. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование сервиса Superjob.

43 процента опрошенных напророчили своим детям поступление в вуз. В 2010 году таких родителей было 80 процентов.

21 процент родителей высказались за поступление детей в среднее профессиональное учебное заведение, при этом в 2010 году такой ответ давали только 8 процентов опрошенных. 26 процентов школьников до сих пор не определились со своими дальнейшими планами.

Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков объяснил, что нынешняя тенденция является нормальной практикой. По его словам, сейчас исправляется перекос, по которому каждый выпускник должен был поступить в вуз. Такой ситуации нет больше ни в одной европейской стране, уточнил он.

Проректор РАНХиГС, директор института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин предположил, что люди хотят, чтобы их дети получали специальность. «Возможно у них есть ощущение, что дети, получив дополнительно среднее профессиональное образование, повысят свою конкурентоспособность на рынке труда», — допустил он.

3 марта сообщалось, что десятки тысяч студентов не смогут найти работу по специальности. Многие российские компании сокращают персонал, им не нужны новые сотрудники, однако вузы не сокращают численность принимаемых абитуриентов.

Молодым специалистам придется осваивать дополнительные навыки, чтобы для них нашлась вакансия, отмечают эксперты. Сложности могут возникнуть уже в этом году для обучающихся на факультетах экономики туризма, бизнеса и сервиса, считает директор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина. Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец уверена, что через год ситуация в наиболее пострадавших отраслях экономики останется напряженной, а сфера образования не может так оперативно менять численность обучающихся.

По результатам исследований, более 40 процентов выпускников не работали по специальности и до пандемии, теперь этот процент может увеличиться.