Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Россияне передумали отдавать детей в вузы

Россияне передумали отдавать детей в вузыФото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

За последние десять лет доля родителей выпускников школ, рассчитывающих на высшее образование для детей, сократилась почти в два раза. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование сервиса Superjob.

43 процента опрошенных напророчили своим детям поступление в вуз. В 2010 году таких родителей было 80 процентов.

21 процент родителей высказались за поступление детей в среднее профессиональное учебное заведение, при этом в 2010 году такой ответ давали только 8 процентов опрошенных. 26 процентов школьников до сих пор не определились со своими дальнейшими планами.

Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков объяснил, что нынешняя тенденция является нормальной практикой. По его словам, сейчас исправляется перекос, по которому каждый выпускник должен был поступить в вуз. Такой ситуации нет больше ни в одной европейской стране, уточнил он.

Проректор РАНХиГС, директор института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин предположил, что люди хотят, чтобы их дети получали специальность. «Возможно у них есть ощущение, что дети, получив дополнительно среднее профессиональное образование, повысят свою конкурентоспособность на рынке труда», — допустил он.

3 марта сообщалось, что десятки тысяч студентов не смогут найти работу по специальности. Многие российские компании сокращают персонал, им не нужны новые сотрудники, однако вузы не сокращают численность принимаемых абитуриентов.

Молодым специалистам придется осваивать дополнительные навыки, чтобы для них нашлась вакансия, отмечают эксперты. Сложности могут возникнуть уже в этом году для обучающихся на факультетах экономики туризма, бизнеса и сервиса, считает директор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина. Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец уверена, что через год ситуация в наиболее пострадавших отраслях экономики останется напряженной, а сфера образования не может так оперативно менять численность обучающихся.

По результатам исследований, более 40 процентов выпускников не работали по специальности и до пандемии, теперь этот процент может увеличиться.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

В Челябинской области выявлен 141 случай коронавируса
В Челябинской области выявлен 141 случай коронавируса
Двух осужденных будут судить за попытку поднять бунт в Саратовской колонии
Двух осужденных будут судить за попытку поднять бунт в Саратовской
“Справедливую Россию” на Алтае продолжают покидать активисты
“Справедливую Россию” на Алтае продолжают покидать активисты
Байдену предрекли отставку после высказываний о Путине
Байдену предрекли отставку после высказываний о Путине
В Великобритании считают, что РФ есоздает помехи GPS ее военным самолетам
В Великобритании считают, что РФ есоздает помехи GPS ее военным
Россияне передумали отдавать детей в вузы
Россияне передумали отдавать детей в вузы
Более 180 военных атташе в Москве привились «Спутником V»
Более 180 военных атташе в Москве привились «Спутником V»
Российский губернатор ответил Байдену стихами «Не будите русского медведя!»
Российский губернатор ответил Байдену стихами «Не будите русского
"Опора" попросила Минфин не вводить налог на движимое имущество бизнеса
"Опора" попросила Минфин не вводить налог на движимое имущество
На картах Google увидели «закатанного в асфальт подростка»
На картах Google увидели «закатанного в асфальт подростка»
«Это был не секс на одну ночь, а я не проститутка»: любовница Павла Мамаева ответила его жене
«Это был не секс на одну ночь, а я не проститутка»: любовница Павла
Валерий Меладзе своеобразно высказался о скором появлении шестого ребенка
Валерий Меладзе своеобразно высказался о скором появлении шестого

Топ на сегодня

"Хотят сходить с ума? Пусть сходят". Политолог об отношениях с США
"Хотят сходить с ума? Пусть сходят". Политолог об отношениях с США
"Реакция настоящего лидера". Политолог об ответе Путина Байдену
"Реакция настоящего лидера". Политолог об ответе Путина Байдену
Косачев: После отзыва посла России из США Вашингтону следует принести извинения
Косачев: После отзыва посла России из США Вашингтону следует принести
"Байдену будет сложно". Ждать ли общения лидеров РФ и США в прямом эфире?
"Байдену будет сложно". Ждать ли общения лидеров РФ и США в прямом
Финансист рассказала, как быстро заработать миллион
Финансист рассказала, как быстро заработать миллион

Еще по теме

Доля россиян, желающих отдать детей в вуз, сократилась вдвое
Планирующих стать студентами вузов российских выпускников стало меньше
Треть россиян приготовилась к ухудшению материального положения
Смотрящих телевизор россиян стало вдвое меньше