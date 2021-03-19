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Россияне столкнулись с новым видом мошенничества в сети

Россияне столкнулись с новым видом мошенничества в сетиФото: Unsplash

Эксперты компании Group-IB, специализирующейся на кибербезопасности, обнаружили в сети несколько тысяч мошеннических страниц, замаскированных под сайты и аккаунты популярной у россиян государственной лотереи. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

По данным Group-IB, эти ресурсы использовались для масштабной многоступенчатой аферы, в результате которой киберпреступники получали данные банковских карт россиян. Новый вид мошенничества предусматривал множество этапов, жертвам аферистов нужно было переходить из мессенджеров и соцсетей по фишинговым ссылкам на фейковые страницы. При этом злоумышленники использовали символику лотереи «Столото».

В Group-IB впервые столкнулись с этой схемой в марте 2020 года. За прошедшее время эксперты добились блокировки 2,7 тысячи мошеннических сайтов, 84 почтовых адресов, задействованных в фишинговых рассылках, а также 5,6 тысячи аккаунтов и групп в соцсетях.

«Мошенники постоянно совершенствуют свои методы ухода от обнаружения, осваивая новые ниши и схемы заработка», — подчеркнул заместитель генерального директора Group-IB по направлению защиты от цифровых рисков Андрей Бусаргин.

Чтобы не стать жертвой злоумышленников, эксперты порекомендовали не переходить по ссылкам из писем, в которых обещают бесплатные билеты или сообщают о внезапном выигрыше в лотерее, в которой человек не участвовал. Кроме того, они посоветовали внимательно изучать адрес сайта, чтобы не оказаться на его «двойнике» или добавить в закладки подлинную страницу лотереи, чтобы не попасть на фейковый ресурс при поиске.

О схеме обмана россиян с помощью лотерей сообщалось ранее в марте. Отмечалось, что злоумышленники, усовершенствовавшие ее, представлялись сотрудниками лотерейных организаций и предлагали жертве бесплатный билет. Согласно сценарию, выигрыш якобы должен поступить на карту, данные которой необходимо указать на мошенническом сайте.

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По материалам: lenta.ru
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