Россиянин признал себя виновным в попытке взломать сеть компании Tesla

Вадим Карасев

Фото: Kim Kyung-Hoon / REUTERS

Россиянин Егор Крючков на суде в США признал себя виновным в попытке организовать кибератаку на компьютерную сеть компании Tesla. Об этом сообщает РИА Новости

По версии следствия, 27-летний россиянин с соучастниками летом прошлого года пытался нанять за один миллион долларов сотрудника компании, чтобы тот внедрил троянскую программу во внутреннюю сеть Tesla. После этого Крючков планировал шантажировать руководство компании.

Крючков въехал в США по российскому паспорту и туристической визе. После того как с ним связалось ФБР, Крючков уехал из Рино, штат Невада, в Лос-Анджелес. Он попросил знакомого купить для него авиабилет, пытаясь вылететь из страны.