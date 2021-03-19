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Россиянин признал себя виновным в попытке взломать сеть компании Tesla

Россиянин признал себя виновным в попытке взломать сеть компании TeslaФото: Kim Kyung-Hoon / REUTERS

Россиянин Егор Крючков на суде в США признал себя виновным в попытке организовать кибератаку на компьютерную сеть компании Tesla. Об этом сообщает РИА Новости

По версии следствия, 27-летний россиянин с соучастниками летом прошлого года пытался нанять за один миллион долларов сотрудника компании, чтобы тот внедрил троянскую программу во внутреннюю сеть Tesla. После этого Крючков планировал шантажировать руководство компании.

Крючков въехал в США по российскому паспорту и туристической визе. После того как с ним связалось ФБР, Крючков уехал из Рино, штат Невада, в Лос-Анджелес. Он попросил знакомого купить для него авиабилет, пытаясь вылететь из страны.

В мире

По материалам: lenta.ru
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