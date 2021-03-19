Российские чиновники задумали сорвать развитие инфраструктуры

Вадим Карасев

Фото: Александр Подгорчук / «Коммерсантъ»

В результате недавно принятых и разработанных Минэкономразвития поправок в России могут сорваться значимые инфраструктурные проекты на сотни миллиардов рублей. К такому выводу пришли эксперты Сбера и ВЭБ.РФ, отправившие соответствующие отзывы на готовящуюся реформу, передают «Известия».

Речь идет об изменениях в сфере государственно-частных партнерств (ГЧП) и концессий. Чиновники задумали ограничить компенсацию для инвесторов до 80 процентов от понесенных расходов на стройку и эксплуатацию объекта.

В настоящее время такого ограничения нет, и существенная часть проектов получает более значительную компенсацию. По оценке ВЭБ.РФ, в новых условиях инвесторы откажутся от проектов на 150 миллиардов рублей. Речь идет о таких малорентабельных объектах, как бассейны и ледовые арены в небольших городах, первичное звено здравоохранения, малые аэропорты, городской транспорт, наружное освещение городов и другое.

В качестве примера приводится мост в Новосибирске через реку Обь. Если бы правила действовали на тот момент, построить переход не удалось бы. В свою очередь, Сбер указывает на правовую коллизию. Поправки фактически отменяют решение правительства полностью компенсировать частным инвесторам расходы на строительство школ.

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов нашел и другие проблемы в последних изменениях законодательства. По его словам, принятое в октябре прошлого года положение Бюджетного кодекса вводит новые ограничения для компенсации расходов, а также требует от компаний тратить на инфраструктуру исключительно собственные средства, не привлекая займы. По словам сенатора, желающих подключиться к проектам в рамках ГЧП и так немного, а в нынешних обстоятельствах их количество сократится до минимума.

Он предположил, что несовершенство законопроекта объясняется скорее редакционными ошибками, чем злым умыслом, но и они могут сорвать сроки строительства социально значимой инфраструктуры во всех регионах страны. Кутепов оценил стоимость проектов, которые остановятся из-за реформы, в 200 миллиардов рублей.

Ранее предприниматели предупредили об опасности планов по возвращению налога на движимое имущество, поскольку эта мера ухудшит и без того слабую инвестиционную активность в России.

В Минэкономразвития разрабатывают несколько способов для увеличения числа первичных размещений (IPO) акций на российских биржах. Президент страны Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности заявил, что отечественному бизнесу лучше инвестировать «в дом».