Российские педагоги запишут серию телеуроков по русскому языку для школ Узбекистана

Алексей Вольцев

Российские учителя и методисты – участники совместного гуманитарного проекта «Класс!» Минпросвещения России и Министерства народного образования Республики Узбекистан – принимают участие в создании серии телеуроков по русскому языку для школ Узбекистана, сообщает Минпросвещения России.

Телеуроки будут созданы по новой учебной программе русского языка для школ с национальным языком преподавания. Над учебниками для учеников 2–11-х классов по русскому языку как иностранному со страновой спецификой работает коллектив ведущих российских и узбекских авторов под руководством специалистов РГПУ им. А.И. Герцена.

Видеозанятия, подготовленные ведущими российскими педагогами, будут транслироваться по узбекскому телевидению и на платформе YouTube. Посмотреть телеуроки можно будет в четвёртой четверти этого учебного года.

Минпросвещения России проводит комплексную работу по повышению уровня владения русским языком за рубежом по ряду направлений: отправление российских педагогов за рубеж, проведение тестирования зарубежных педагогов и школьников на знание русского языка, оказание методической поддержки зарубежным педагогам, разработка учебных материалов для преподавания русского языка как иностранного.

В этом году Минпросвещения России направило в Узбекистан 100 российских специалистов. Цель совместного гуманитарного проекта «Класс!» – повысить качество преподавания русского языка и обучения на русском языке в Республике Узбекистан.

Перед тем как отправиться в Узбекистан, преподаватели прошли комплексную подготовку на базе Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена: они прослушали лекции по методике преподавания русского языка как иностранного, организации работы в школах Узбекистана, межкультурному взаимодействию.

В рамках первого этапа проекта в 2020 году российские методисты уже провели лингвистический аудит в 14 регионах Республики Узбекистан, протестировали более 4 тысяч узбекских учителей на знание русского языка как иностранного, а также владение педагогическими компетенциями.

В 2021 году российские методисты продолжают с февраля проводить тестирование на владение педагогическими компетенциями и знание русского языка как иностранного, оказывают методическую поддержку зарубежным коллегам и организовывают семинары по повышению квалификации местных педагогов русского языка. В свою очередь, российские педагоги разрабатывают сценарии уроков и учебные материалы для занятий, преподают в школах Узбекистана. С марта по июнь в них будет апробирована новая образовательная программа по изучению русского языка, а в сентябре её начнут внедрять в других школах Узбекистана.

«Класс!» («Зўр!») – это совместный проект Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства народного образования Республики Узбекистан.

Операторы проекта – Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, Международный центр образования «Интердом» имени Е.Д. Стасовой, Научно-исследовательский институт изучения проблем и определения перспектив народного образования имени А. Авлони.

Официальная сайт проекта – http://classzur.ru/, страница проекта в соцсети Instagram – https://www.instagram.com/class_zur/.