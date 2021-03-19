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Российский блогер предложил ведущей оценить его интимные фото

Российский блогер предложил ведущей оценить его интимные фотоФото: @romaacom

Популярный в прошлом российский блогер Рома Желудь (настоящее имя — Игнат Керимов) объяснил, почему продает собственные интимные фотографии за деньги. Об этом он сообщил в интервью ведущей Алене Жигаловой на YouTube.

«Это то, что у меня круто получается. У меня офигенное тело и офигенные фотки. Я всегда любил себя фоткать, я к этому по-другому отношусь», — отметил он. Блогер создал закрытый Telegram-канал с собственными откровенными фотографиями. Для доступа к контенту необходимо внести оплату.

По словам Желудя, между подобными снимками и проституцией есть разница. «Для меня это абсолютно не проституция. Это не как у гинеколога, это эротика. Это не сиськи и письки, там нет такого, что я кого-то трахаю или письку дрочу», — объяснил он. Блогер предложил добавить в канал саму Жигалову, чтобы она оценила снимки и убедилась в верности его слов.

«Это, кстати, очень неплохо помогло мне "поднять" большое количество денег», — добавил блогер. На это ведущая заметила, что проституцией тоже крайне много зарабатывают.

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По материалам: lenta.ru
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