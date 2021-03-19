Россию обвинили в попытках заглушить связь у британских военных самолетов

Вадим Карасев

Военная разведка Великобритании полагает, что Россия пытается создавать помехи для передачи сигналов на самолеты, базирующиеся на британской военной базе на Кипре. Об этом сообщила газета Times со ссылкой на источник в разведке.

По данным газеты, подобные действия велись против транспортного самолета, перевозившего запчасти, причем для этого не было очевидных причин. В Лондоне расценили эти события как "невоенную конфронтационную активность" с российской стороны.

По словам собеседников, речь идет о "грузовике" A400M, причем попытки проводились даже при наличии на борту людей помимо экипажа. Потенциально это могло привести к аварии с жертвами, поскольку спутниковая информация помогает пилотам ориентироваться в пространстве, однако ни одна из попыток заглушить связь не оказалась успешной.

В материале подчеркивается, что у британцев нет прямых доказательств причастности России к этому, однако в регионе есть лишь два "враждебных государства" — РФ и Сирия. Арабская республика явно не располагает техническими возможностями для таких действий.

Как сообщал NEWSTES, ранее страны НАТО выступили против 5G в России — это может привести к проблемам у военных самолетов, бортовые системы которых используют тот же диапазон.