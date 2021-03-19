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Россию обвинили в создании помех британским военным самолетам

Россию обвинили в создании помех британским военным самолетамФото: Darren Staples / Reuters

Самолеты Королевских военно-воздушных сил Великобритании сталкиваются с заглушкой сигналов GPS при вылете с военной базы на Кипре. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источники в военной разведке.

Собеседники издания рассказали, что некое «враждебное государство» регулярно пытается заглушить сигналы GPS транспортных самолетов A400M, покидающих авиабазу Акротири с военными на борту.

Издание обвиняет в создании помех Россию. В статье утверждается, что «враждебных государств», расположенных достаточно близко к британской военной базе, лишь два — Россия и Сирия. При этом Россия — единственная, кто способен это осуществить с технической точки зрения.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко возложил вину за разрушение безопасности в Европе на Североатлантический альянс, поскольку он приблизил военную инфраструктуру к российским границам. По его словам, именно из-за усиления альянса Москве пришлось адаптировать политику и военное планирование. Грушко также напомнил, что сами страны НАТО реализуют программу противоракетной обороны (ПРО) в Европе и строят объекты в Румынии и Польше.

В мире

По материалам: lenta.ru
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