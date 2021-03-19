Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

С 1 апреля сдавать на права придется в реальных условиях

С 1 апреля сдавать на права придется в реальных условиях

ГИБДД разъяснила ключевые моменты реформы проведения экзаменов на водительские права, которые начнут действовать с 1 апреля. Об этом пишет "Интерфакс".

Наиболее важным изменением станет то, что упраздняется этап отдельной проверки первоначальных навыков управления автомобилем ("площадка").

Сотрудники Госавтоинспекции будут давать объективную оценку готовности будущих водителей управлять транспортным средством исключительно в условиях реального дорожного движения.

Новый порядок коснется кандидатов в водители легковых и грузовых автомобилей, автобусов и составов транспортных средств. Практический экзамен на мототранспортных средствах будет проводиться по-старому.

Кроме того, изменения претерпел перечень ошибок и нарушений, за которые кандидат в водители получает штрафные баллы на экзамене.

Ошибки и нарушения разделены на подгруппы по одному, двум или трем штрафным баллам в зависимости от степени влияния на безопасность движения. При этом грубые ошибки, при совершении которых экзамен завершится сразу, вынесены в отдельный блок.

В частности, экзамен сразу прекратится, если испытуемый забудет пристегнуться ремнем безопасности или решит воспользоваться мобильным телефоном во время движения. Для успешной сдачи теста на права водителю нужно будет получить менее 5 штрафных баллов.

Еще одним важным нововведением станет возможность присутствия в машине во время экзамена наблюдателей. Это могут быть другие испытуемые, ожидающие своей очереди сдавать экзамен, представители общественных организаций или автошкол. "Участие наблюдателей поможет добиться повышения прозрачности экзамена и разрешить возможные спорные ситуации", — отметили в ГИБДД.

Как писал NEWSTES, с 1 июня водителей ожидает новый штраф.

Главные новости

По материалам: uposters.ru
Заказать крауд

Последние новости

Юрист назвал обязательные надбавки к пенсии в 2021 году
Юрист назвал обязательные надбавки к пенсии в 2021 году
Forbes счел британскую армию бесполезной в войне с Россией
Forbes счел британскую армию бесполезной в войне с Россией
Польша на фоне критического роста новых случаев COVID объявила национальный локдаун
Польша на фоне критического роста новых случаев COVID объявила
С 1 апреля сдавать на права придется в реальных условиях
С 1 апреля сдавать на права придется в реальных условиях
ФБР объявило в розыск российского агента Килимника, обещают до 250 тысяч долларов
ФБР объявило в розыск российского агента Килимника, обещают до 250
Суд рассмотрит просьбу о переводе под домашний арест следователя по делу о поджоге отдела СКР
Суд рассмотрит просьбу о переводе под домашний арест следователя по
Обвиняемого в каннибализме актёра Арми Хаммера обвинили в изнасиловании
Обвиняемого в каннибализме актёра Арми Хаммера обвинили в
Белый дом Псаки: Байден не жалеет о своём ответе на вопрос о Путине
Белый дом Псаки: Байден не жалеет о своём ответе на вопрос о Путине
Канцлер Австрии призвал к скорейшей регистрации вакцины «Спутник V» от SARS-CoV-2 в ЕС
Канцлер Австрии призвал к скорейшей регистрации вакцины «Спутник V»
Джо Байден не стал отвечать на вопрос о возможности разговора с Путиным
Джо Байден не стал отвечать на вопрос о возможности разговора с
Финансист рассказала, как быстро заработать миллион
Финансист рассказала, как быстро заработать миллион
Путин описал отношения США и России фразой «им придется считаться»
Путин описал отношения США и России фразой «им придется считаться»

Топ на сегодня

Канцлер Австрии счел Европу неконкурентоспособной из-за вакцинации от COVID-19
Канцлер Австрии счел Европу неконкурентоспособной из-за вакцинации от
Переболевших COVID-19 россиян предупредили об опасности гриппа
Переболевших COVID-19 россиян предупредили об опасности гриппа
Путин проведет совещание по развитию Крыма в режиме видеосвязи
Путин проведет совещание по развитию Крыма в режиме видеосвязи
Названы два сценария войны ВС в Донбассе
Названы два сценария войны ВС в Донбассе
"Хотят сходить с ума? Пусть сходят". Политолог об отношениях с США
"Хотят сходить с ума? Пусть сходят". Политолог об отношениях с США

Еще по теме

В России с 1 апреля изменится экзамен на водительские права
Получить водительские права
Новый административный регламент ГИБДД начал действовать в РФ
Глава ГИБДД перечислил нововведения в экзамене на права