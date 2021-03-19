С 1 апреля сдавать на права придется в реальных условиях

Вадим Карасев

ГИБДД разъяснила ключевые моменты реформы проведения экзаменов на водительские права, которые начнут действовать с 1 апреля. Об этом пишет "Интерфакс".

Наиболее важным изменением станет то, что упраздняется этап отдельной проверки первоначальных навыков управления автомобилем ("площадка").

Сотрудники Госавтоинспекции будут давать объективную оценку готовности будущих водителей управлять транспортным средством исключительно в условиях реального дорожного движения.

Новый порядок коснется кандидатов в водители легковых и грузовых автомобилей, автобусов и составов транспортных средств. Практический экзамен на мототранспортных средствах будет проводиться по-старому.

Кроме того, изменения претерпел перечень ошибок и нарушений, за которые кандидат в водители получает штрафные баллы на экзамене.

Ошибки и нарушения разделены на подгруппы по одному, двум или трем штрафным баллам в зависимости от степени влияния на безопасность движения. При этом грубые ошибки, при совершении которых экзамен завершится сразу, вынесены в отдельный блок.

В частности, экзамен сразу прекратится, если испытуемый забудет пристегнуться ремнем безопасности или решит воспользоваться мобильным телефоном во время движения. Для успешной сдачи теста на права водителю нужно будет получить менее 5 штрафных баллов.

Еще одним важным нововведением станет возможность присутствия в машине во время экзамена наблюдателей. Это могут быть другие испытуемые, ожидающие своей очереди сдавать экзамен, представители общественных организаций или автошкол. "Участие наблюдателей поможет добиться повышения прозрачности экзамена и разрешить возможные спорные ситуации", — отметили в ГИБДД.

Как писал NEWSTES, с 1 июня водителей ожидает новый штраф.