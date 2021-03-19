С 1 апреля сдавать на права придется в реальных условиях
ГИБДД разъяснила ключевые моменты реформы проведения экзаменов на водительские права, которые начнут действовать с 1 апреля. Об этом пишет "Интерфакс".
Наиболее важным изменением станет то, что упраздняется этап отдельной проверки первоначальных навыков управления автомобилем ("площадка").
Новый порядок коснется кандидатов в водители легковых и грузовых автомобилей, автобусов и составов транспортных средств. Практический экзамен на мототранспортных средствах будет проводиться по-старому.
Кроме того, изменения претерпел перечень ошибок и нарушений, за которые кандидат в водители получает штрафные баллы на экзамене.
В частности, экзамен сразу прекратится, если испытуемый забудет пристегнуться ремнем безопасности или решит воспользоваться мобильным телефоном во время движения. Для успешной сдачи теста на права водителю нужно будет получить менее 5 штрафных баллов.
Еще одним важным нововведением станет возможность присутствия в машине во время экзамена наблюдателей. Это могут быть другие испытуемые, ожидающие своей очереди сдавать экзамен, представители общественных организаций или автошкол. "Участие наблюдателей поможет добиться повышения прозрачности экзамена и разрешить возможные спорные ситуации", — отметили в ГИБДД.
Как писал NEWSTES, с 1 июня водителей ожидает новый штраф.