С 19 марта начнется всплеск магнитных бурь
Сегодня, 08:05 Влада Некрасова
С 19 по 20 марта пройдет всплеск магнитных бурь. У метеозависимых в эти даты возможны перепады настроения.
Ухудшение состояния здоровья метеозависимые люди могли почувствовать уже 18 марта, в преддверие сильных геомагнитных всплесков.
При таких симптомах, как головокружение, усталость, необходимо сразу принять меры. Специалисты советуют расслабиться и принять горизонтальное положение. Даже полчаса отдыха способны дать организму время для перезагрузки.
Магнитные бури также могут повлиять и на электронику.
Сообщение С 19 марта начнется всплеск магнитных бурь появились сначала на Информационное агентство "SM News".
По материалам: sm.news