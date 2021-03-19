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С 19 марта начнется всплеск магнитных бурь

С 19 по 20 марта пройдет всплеск магнитных бурь. У метеозависимых в эти даты возможны перепады настроения.

Ухудшение состояния здоровья метеозависимые люди могли почувствовать уже 18 марта, в преддверие сильных геомагнитных всплесков.

При таких симптомах, как головокружение, усталость, необходимо сразу принять меры. Специалисты советуют расслабиться и принять горизонтальное положение. Даже полчаса отдыха способны дать организму время для перезагрузки.

Магнитные бури также могут повлиять и на электронику.

Сообщение С 19 марта начнется всплеск магнитных бурь появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Общество / Главные новости

По материалам: sm.news
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