С 19 марта начнется всплеск магнитных бурь

Влада Некрасова

С 19 по 20 марта пройдет всплеск магнитных бурь. У метеозависимых в эти даты возможны перепады настроения.

Ухудшение состояния здоровья метеозависимые люди могли почувствовать уже 18 марта, в преддверие сильных геомагнитных всплесков.

При таких симптомах, как головокружение, усталость, необходимо сразу принять меры. Специалисты советуют расслабиться и принять горизонтальное положение. Даже полчаса отдыха способны дать организму время для перезагрузки.

Магнитные бури также могут повлиять и на электронику.

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