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«Сам бы попробовал так поработать!»: АРМИ заступились за BTS из-за критики их продюсера

«Сам бы попробовал так поработать!»: АРМИ заступились за BTS из-за критики их продюсера

Фанаты защищают своих кумиров и просят не высказываться в адрес парней Бан ШиХека.

Недавно в Сети появилась информация о том, что руководитель компании, на которую работает группа BTS, Бан ШиХек (Ban Si-hyuk), критиковал ребят в первое время их сотрудничества.


Тогда у компании дела шли не слишком хорошо, и Бан ШиХек считал, что ему необходимо все контролировать.

Парни признавались, что продюсер даже следил за каждой тренировкой ребят, смотрел, как они работают, поправлял их взгляды во время выступлений и давал указания, как им лучше себя вести. При этом он не принимал отказов и считал, что все должно сразу исполняться.

Это в далеком прошлом, сейчас BTS – профессионалы своего дела, которые уже всему научились. Однако это вовсе не аргумент для АРМИ, которые негативно восприняли информацию о критике своих кумиров и заступились за ребят.

«Сам бы попробовал сначала делать то, что он говорил парням! Голову они неправильно поворачивают! Говорить может каждый, ты сам поработай, как ребята, а потом уже критикуй»,

– пишут разгневанные фанаты группы.
Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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