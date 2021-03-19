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«Самое сложное – очеловечить эту мерзость»: фото Дмитрия Нагиева в образе Чикатило

«Самое сложное – очеловечить эту мерзость»: фото Дмитрия Нагиева в образе Чикатило

Дмитрий Нагиев перевоплотился в Андрея Чикатило. Поначалу актер отказался от неоднозначной роли, но, поразмыслив, все же решил пополнить свою актерскую копилку этим сложным образом.


Зрители привыкли видеть Дмитрия Нагиева в незатейливых комедийных амплуа. Актер действительно предпочитает играть в легких фильмах, под которые можно отдохнуть в компании друзей. Однако иногда он решается и на драматические перевоплощения.

Пару лет назад артист поработал с Сариком Андреасяном над ролью Виталия Калоева. Фильм «Непрощенный» получил противоречивые оценки от зрителей, но перевоплощение Нагиева вызвало настоящий восторг. Новый проект Андреасяна оказался еще более смелым: он захотел снять сериал про Андрея Чикатило.

«Сразу скажу, что сначала я отказался от этой роли. Отказался категорически, поскольку сейчас я вообще не берусь за сценарии, где сплошная грязь. Я всю ночь не спал, ходил по квартире и обдумывал это предложение. Наутро позвонил продюсерам и сказал, что готов сыграть», — рассказал актер в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Создатели сериала до последнего скрывали личность актера, перевоплотившегося в маньяка. Конечно, ходили слухи, что это Нагиев, но Дмитрий никак не комментировал данную информацию. Лишь в конце первой серии зрители наконец-то видят лицо убийцы. Судя по этим кадрам, актеру приходилось накладывать сложный грим, который сильно преображал его.

«Для меня самым сложным было очеловечить эту мерзость. Ведь Чикатило был семьянином, отцом. Мне нужно было показать эту грань его характера. Убивать в кадре — самое простое для актера. Ты просто играешь на пике эмоций», — заявил артист.

Как оказалось, во время съемок проекта Нагиев почти не общался с коллегами по площадке. Он был сосредоточен на своем перевоплощении и эмоциях. Именно такая замкнутость помогла звезде окончательно войти в образ.

Судя по первым отзывам, сериал вызвал неоднозначную реакцию. Многие зрители пока недовольны тем, как режиссер показал реальные события. Однако сделать вывод о проекте можно будет лишь после показа всех эпизодов.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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