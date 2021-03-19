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Сбитого машиной российского вице-губернатора ребенка уличили в нарушении ПДД

Сбитого машиной российского вице-губернатора ребенка уличили в нарушении ПДДМесто происшествияКадр: Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Ребенка, сбитого машиной петербургского вице-губернатора Владимира Княгинина, уличили в нарушении правил дорожного движения. Об этом сообщает «Фонтанка.ру». По данным силовиков, мальчик переходил дорогу на красный свет.

«У ГИБДД есть позиция, и уже озвучено, к чему они склоняются», — заявили «Znak.com» в ведомстве. Также стало известно, что за рулем был водитель Княгинина.

Представители вице-губернатора отметили, что водитель сразу вызвал и ГИБДД, и скорую помощь. «Он прошел экспертизу на алкоголь, наркотические средства. В крови ничего не обнаружено», — добавили там. Сейчас мальчик находится в больнице, а водитель поддерживает связь с отцом ребенка. Также отмечается, что перелома у пострадавшего не обнаружили.

Ранее стало известно, что советник вице-губернатора Нижегородской области Николай Петров сбил 14-летнюю школьницу на пешеходном переходе. Чиновник ехал на автомобиле Hyundai Creta в крайнем правом ряду и наехал на ребенка около остановки общественного транспорта.

Россия

По материалам: lenta.ru
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