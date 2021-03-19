СБУ рекомендовала ввести экономические санкции против Януковича

Лидия Мартынова

На Украине могут ввести санкции против экс-президента и экс-премьер-министра.

О вероятности такого решения по отношению к Виктору Януковичу и Николаю Азарову 10 марта сообщили в Службе безопасности Украины.

На странице ведомства в ФБ написали: “Служба безопасности Украины рекомендовала Совету национальной безопасности и обороны ввести экономические санкции к ряду бывших чиновников и лиц, которые способствуют укреплению оккупационного режима в Крыму и на Донбассе”.

Кроме того, применить санкции предложено к юрлицам, являющимся владельцами ПАО «Донецкоблгаз».

Украинская спецслужба считает, что их действия “привели к отключению 58 котельных на территории Операции Объединенных сил, поставили под угрозу жизнь и здоровье граждан”.

РИА “NEWSTES” писало, соглашение об урегулировании политического кризиса на Украине было подписано Виктором Януковичем и лидерами оппозиции при посредничестве представителей Евросоюза 21 февраля 2014 года.

Оно предполагало прекращение массового кровопролития в Киеве и беспорядков после решения украинских властей о приостановке подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

Условия соглашения со стороны организаторов майдана выполнены не были. Оружие он не сдали, людей не увели, а спустя сутки потребовали немедленной отставки Януковича.

Впоследствии был организован государственный переворот: в ночь на 22 февраля радикалы захватили правительственные здания, Янукович был вынужден бежать из страны, обязанности президента возложили на Александра Турчинова.

❗️СБУ рекомендувала РНБО ввести санкції до Януковича, Азарова та колишніх високопосадовців

Служба безпеки України…

Опубликовано Служба безпеки України Пятница, 19 марта 2021 г.

Сообщение СБУ рекомендовала ввести экономические санкции против Януковича появились сначала на Информационное агентство "SM News".