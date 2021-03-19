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Сенатор РФ Пушков дал совет США после слов Псаки о России

Как сообщает портал www.osnmedia.ru, сенатор Алексей Пушков не мог оставить без внимания высказывания пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о России, а точнее о Владимире Путине.

Стоит отметить, что речь идет о реакции Джен Псаки на высказывания президента США Джо Байдена о том, что тот считает Путина убийцей. Как сказала Псаки, добавить ей нечего. Кроме того, пресс-секретарь Белого дома отметила, что Байден продолжит публичные высказывания, таким образом давая свою собственную оценку.

Алексей Пушков, давая комментарий в своем Телеграм канале отметил, что администрации Джо Байдена нужно научить своего лидера дипломатии. Кроме того, Пушков добавил, что высказывания Псаки о том, что Москва с Вашингтоном должны находить точки соприкосновения в сферах для сотрудничества, не вяжутся с политикой США.

Сообщение Сенатор РФ Пушков дал совет США после слов Псаки о России появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Политика / Главные новости

По материалам: sm.news
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