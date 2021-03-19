Сербия захотела производить китайскую вакцину вместе с российской

Вадим Карасев

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / REUTERS

Сербия планирует производить как российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», так и препарат от китайской компании Sinopharm. Об этом заявил президент страны Александр Вучич, передает ТАСС.

По его словам, в Сербии появятся две фабрики по производству вакцин, где будет изготавливаться в общей сложности до 40 миллионов доз в год. «Не забывайте, что нам может понадобиться и три вакцинации в год, так что 15 миллионов доз — для нас, а 25 миллионов — для региона», — пояснил он.

В начале февраля Москва и Белград договорились о самостоятельном производстве российской вакцины «Спутник V» в Сербии. Тогда Вучич сообщил, что при помощи российских специалистов Сербия построит нужные объекты. Ожидается, что расфасовка вакцины на территории республики начнется до 20 мая, а к концу года будет налажено собственное производство.

17 марта еврокомиссар Тьерри Бретон заявил, что у ЕС не осталось поводов сомневаться в эффективности российской вакцины «Спутник V». По его мнению, эту вакцину нужно производить в Европе, а Еврокомиссия должна помочь с этим, однако при этом нужно оценивать производственные мощности Европы: еврокомиссар напомнил, что все они уже задействованы для производства препаратов.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники о намерении стран ЕС вступить в переговоры с разработчиками российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Отмечается, что для запуска процесса потребуются запросы от четырех стран ЕС.