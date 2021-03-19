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Северная Корея разорвала дипотношения с Малайзией из-за США

Северная Корея разорвала дипотношения с Малайзией из-за СШАКим Чен ЫнФото: ЦТАК / REUTERS

Власти Северной Кореи объявили о разрыве дипломатических отношений с Малайзией. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на государственные СМИ КНДР.

Поводом для демарша стало решение Верховного суда Малайзии экстрадировать в США гражданина КНДР, подозреваемого в отмывании денег. По версии Вашингтона, обвиняемый причастен к пересылке предметов роскоши из Сингапура в Пхеньян в нарушение санкций ООН. В КНДР утверждают, что бизнесмен занимался «законной внешнеторговой деятельностью».

«Малайзия <...> совершила враждебный акт против КНДР, раболепно подчинившись давлению США, — заявили в Пхеньяне. — США заплатят должную цену как закулисный манипулятор и главный виновник этого инцидента».

В отношении Северной Кореи действуют международные санкции, которые, в частности, распространяются на поставку в КНДР предметов роскоши. Рестрикции ужесточались несколько раз после испытаний в КНДР ядерного оружия. Южнокорейские спецслужбы утверждают, что потребителями предметов роскоши в Северной Корее являются члены руководства страны.

16 марта сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон посоветовала администрации США с самого начала не делать глупостей, чтобы в ближайшие четыре года спать спокойно. Ким Е Чжон резко осудила последние совместные учения Южной Кореи и США. Она пригрозила, что КНДР в зависимости от поведения Сеула может ликвидировать все ведомства, ответственные за диалог между Кореями, вернуться к таким же хорошим отношениям, как были весной 2018 года, независимо от того, как Сеул будет действовать «по указке хозяина», будет очень нелегко.

В мире

По материалам: lenta.ru
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