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Синоптик пообещал россиянам аномальное тепло

Синоптик пообещал россиянам аномальное теплоФото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал россиянам в некоторых регионах Сибирского федерального округа аномальное тепло. Его слова передает ТАСС.

В частности, температура выше нормы на шесть-восемь градусов ожидается в южной половине Западной Сибири, от четырех до восьми градусов выше нормы — в Красноярске. «Это значит, что в Красноярске днем с субботы температуры будут положительными», — отметил он. Кроме того, в ближайшие дни выше нулевой отметки воздух прогреется в Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае.

В Москве весна по-прежнему будет наступать медленно и постепенно, рассказал синоптик. «Грядет понижение температуры, особенно ночной, в ночь на субботу прогнозируем до девяти градусов мороза», — отметил он. В выходные, 20 и 21 марта, температура днем в столице будет около нуля, а с понедельника, 22 марта, начнется потепление до плюс четырех-семи градусов.

Ранее Вильфанд предупредил россиян о перепадах температур в марте. По словам синоптика, именно такая погода характерна для этого времени года.

Россия

По материалам: lenta.ru
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