СМИ: в Болгарии арестовали подозреваемых в шпионаже в пользу России

Алексей Вольцев

Несколько человек, подозреваемых в шпионаже в пользу России, арестованы в болгарской столице Софии, сообщает телеканал bTV Новините со ссылкой на источники.

По данным телеканала, операцию провели сотрудники болгарской службы госбезопасности ДАНС и МВД.

В рамках операции в четверг полиция проверяла документы у всех выезжающих из Софии по трассе "Тракия" по направлению к Пловдиву. Одного из подозреваемых задержали именно на этой магистрали.

NOVA сообщает, что речь идет о группе чиновников, имевших доступ к секретной информации.