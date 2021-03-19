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СМИ: в Болгарии арестовали подозреваемых в шпионаже в пользу России

СМИ: в Болгарии арестовали подозреваемых в шпионаже в пользу России
Несколько человек, подозреваемых в шпионаже в пользу России, арестованы в болгарской столице Софии, сообщает телеканал bTV Новините со ссылкой на источники.

По данным телеканала, операцию провели сотрудники болгарской службы госбезопасности ДАНС и МВД.

В рамках операции в четверг полиция проверяла документы у всех выезжающих из Софии по трассе "Тракия" по направлению к Пловдиву. Одного из подозреваемых задержали именно на этой магистрали.

NOVA сообщает, что речь идет о группе чиновников, имевших доступ к секретной информации.
В мире

По материалам: ria.ru
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