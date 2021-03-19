Собчак обвинила журналистов во вранье об интервью со скопинским маньяком

Вадим Карасев

Ксения СобчакФото: Василий Дерюгин / «Коммерсантъ»

Телеведущая Ксения Собчак обвинила журналистов во вранье после того, как Telegram-канал Mash написал о том, что она заплатила 50 тысяч рублей за интервью скопинскому маньяку Виктору Мохову, а также оплатила ему покупку новой мебели.

«Еще раз: никаких денежных переговоров с Моховым никогда не вела, что он и подтверждает, в ресторан не ходила», — написала Собчак в своем канале «Кровавая барыня».

Телеведущая подчеркнула, что Мохов никому не дает интервью, однако, несмотря на это, она все равно нашла возможность снять фильм о произошедшем в Скопине. Собчак уточнила, что видео будет не о маньяке, а «о тех жутких преступлениях, на которые способен человек».

Ранее появилась информация о том, что 16 марта Собчак и Мохов встретились в ресторане в Скопине Рязанской области. Местные жители также сообщали, что съемки проходили в доме маньяка. Позже Собчак опровергла информацию о встрече с ним.

Виктор Мохов вышел на свободу после 17 лет заключения 3 марта. В 2000 году Мохов предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной подвезти их до дома, но привез их за город и заточил на три с половиной года в самодельном бункере под гаражом. Маньяк сделал из школьниц секс-рабынь, старшая девушка трижды беременела от него. Спастись им удалось, передав на волю записку.