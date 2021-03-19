Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Собянин назвал самый крупный проект благоустройства Москвы

Собянин назвал самый крупный проект благоустройства Москвы

Собянин назвал самый крупный проект благоустройства МосквыИзображение: sobyanin.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал самым крупным проектом благоустройства Москвы реставрацию острова Балчуг вместе с набережными. Об этом он написал в личном блоге.

По его словам, данную идею хотели реализовывать еще в 2020-м, но из-за пандемии коронавируса было решено перенести все работы на год вперед. Градоначальник рассказал, что улицы Балчуга, хоть они и находятся поблизости от парка «Зарядье» и Кремля, выглядят «грустно и уныло». Кроме того, там не хватает зелени и пространства.

Главная задача проекта заключается в условном разделении городского пространства на историческое и современное, рассказал мэр Москвы. Он пояснил, что улицы острова будут предназначены прежде всего для местных жителей и офисных работников, в связи с чем там появятся новые скамейки, широкие тротуары. На набережных, наоборот, больше туристов и активных горожан, катающихся на велосипедах и самокатах, так что в этих местах необходимо сделать более яркие акценты.

Таким образом, в скором времени начнется благоустройство территорий, таких как Софийская, Раушская, Садовническая и Космодамианская набережные, а также Садовническая улица, Комиссариатский, Фалеевский переулки.

Собянин добавил, что «изюминкой» проекта станет восстановление Репинского сквера, считающегося самым большим пространством Балчуга, засаженным деревьями и цветами. Уточняется, что он был создан в 1948-м к 800-летию Москвы, из-за чего имеет большое значение для города.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Сенаторы США предложили выделить сотни миллионов долларов на военную помощь Украине
Сенаторы США предложили выделить сотни миллионов долларов на военную
СМИ: жена Мамаева обвинила его предполагаемую любовницу в эскорте и пожаловалась на угрозы
СМИ: жена Мамаева обвинила его предполагаемую любовницу в эскорте и
В Болгарии задержали группу людей по подозрению в шпионаже в пользу России
В Болгарии задержали группу людей по подозрению в шпионаже в пользу
В Италии опубликовали первый полный перевод писем Достоевского
В Италии опубликовали первый полный перевод писем Достоевского
В день рождения дочери Виктория Боня легла в гроб
В день рождения дочери Виктория Боня легла в гроб
Жители планеты разделились – кто за Байдена, а кто за Путина. Угадайте, что думают японцы и турки
Жители планеты разделились – кто за Байдена, а кто за Путина.
Жириновский: грядет война России с США
Жириновский: грядет война России с США
Вильфанд: Аномально теплая погода ожидается в шести регионах России
Вильфанд: Аномально теплая погода ожидается в шести регионах России
Daily Mail: Ранний завтрак снижает риск диабета
Daily Mail: Ранний завтрак снижает риск диабета
Студентка из Москвы создала капсулу для выхода в открытый космос
Студентка из Москвы создала капсулу для выхода в открытый космос
Меладзе впервые упомянул беременность супруги Джанабаевой
Меладзе впервые упомянул беременность супруги Джанабаевой
«Спасибо, что присоединился к нам»: как участники BTS благодарили Чонгука за то, что он стал частью группы?
«Спасибо, что присоединился к нам»: как участники BTS благодарили

Топ на сегодня

"Хотят сходить с ума? Пусть сходят". Политолог об отношениях с США
"Хотят сходить с ума? Пусть сходят". Политолог об отношениях с США
"Реакция настоящего лидера". Политолог об ответе Путина Байдену
"Реакция настоящего лидера". Политолог об ответе Путина Байдену
"Байдену будет сложно". Ждать ли общения лидеров РФ и США в прямом эфире?
"Байдену будет сложно". Ждать ли общения лидеров РФ и США в прямом
Лучшая идея для бизнеса: спутниковый интернет
Лучшая идея для бизнеса: спутниковый интернет
Финансист рассказала, как быстро заработать миллион
Финансист рассказала, как быстро заработать миллион

Еще по теме

Собянин рассказал о первом опыте благоустройства тротуаров
Собянин назвал «фейком» перенос выборов мэра Москвы на март
Собянин объявил об окончании строительства концертного зала «Зарядье»
Собянин поручил активнее расчищать дворы Москвы от снега