Софья Эрнст о воспитании детей: «Сюсюканье тоже может быть – это приятно»

Лидия Мартынова

В прошлом году супруга Константина Эрнста родила сына, который стал для пары третьим общим ребенком. Ранее Софья неохотно рассказывала публике о наследниках, но в последнее время стала часто делиться семейными историями на радость поклонникам.

Так, на днях Эрнст разоткровенничалась о том, как подходит к воспитанию детей.

«Сюсюканье тоже может быть — это приятно. Есть место сюсюканью, есть место строгости, есть место просто разговорам. Мы каждое утро завтракаем все вместе. И мы говорим. А вечером мы ужинаем, по возможности, все вместе и обсуждаем, как прошел день, что у кого произошло», — призналась 32-летняя артистка.

По словам Софьи, они с мужем дают детям право выбора, несмотря на то, что те еще совсем малы.

«Сын, конечно, еще очень маленький, а вот дочки уже на первых ролях. Девочкам — пять и три с половиной. Они полноправные члены семьи. Чем больше ребенок включен в принятие решения, тем ответственнее он растет, мне кажется», — отмечает супруга Константина Эрнста в интервью «ОК!».

Не скрывает Эрнст и то, как складываются ее отношения с супругом. «Константин — настоящий лидер, человек огромной силы. Космонавт! Для меня всегда самыми крутыми чуваками были космонавты! У него нет времени рефлексировать, каждый день не одна, а десятки — проблем, идей, задач. Он даже кризисные ситуации умеет прорабатывать таким образом, что еще и выигрывает, становится лучше, прорывается. Он все время что-то придумывает, решает или разбирает. Я думаю, что многие мне завидуют. Иногда я сама себе завидую. Каждый день благодарю Бога и не могу поверить в свое счастье», — говорила как-то она.