Сотрудников Белого дома уволили за употребление марихуаны

Вадим Карасев

Здание Белого домаФото: Jim Bourg / Reuters

Десятки молодых сотрудников Белого дома были отстранены от работы или уволены после того, как они признались в курении марихуаны в штатах, где это разрешено. Об этом сообщает издание The Daily Beast со ссылкой на источники, знакомые с ситуации.

При трудоустройстве будущим сотрудникам пообещали, что на факты использования марихуаны в прошлом будут закрывать глаза. Однако после того, как молодые люди честно указали в документах, что употребляли наркотик, их попросили написать заявление об увольнении или перевели на удаленную работу.

«Нам толком не объяснили политику в этом вопросе, никто не объяснил, где проходит черта между тем, что является позволительным, а что нет», — пожаловался один из отстраненных сотрудников Белого дома.

Использование марихуаны в медицинских целях разрешено более чем в 30 штатах США. В ноябре прошлого года сообщалось, что за легализацию марихуаны выступают более чем две трети жителей США. В конце февраля законодатели американского штата Вирджиния одобрили законопроект, который разрешает употребление марихуаны в развлекательных целях с 2024 года.