«Спасибо, что присоединился к нам»: как участники BTS благодарили Чонгука за то, что он стал частью группы?

Анастасия Иванова

Парни из коллектива целых шесть раз говорили: «Спасибо!» Чонгуку за то, что он согласился с ними работать.

Чонгук (Jungkook) выбрал именно Big Hit Entertainment, а не другие фирмы, которые предлагали ему сотрудничество. Никто не будет спорить, что Чонгук является важной фигурой в группе!

Парни неоднократно благодарили его за выбор в их пользу, а, если быть точнее, около шести раз. Как именно?

RM говорил, что его первый счастливый день был, когда его позвали на прослушивание в Big Hit Entertainment. Второй – когда Чонгук стал частью команды.Ви (V) как-то написал Чонгуку: «Спасибо большое за твои удивительные таланты, которые проявляются в BTS, а не используются в других местах».RM обращался к другим коллективам и говорил, что, если у них нет Чонгука – это большая проблема для них. Кроме того, он отмечал, что Чонгук – незаменимый вокалист.Джей-Хоуп (J-Hope) благодарил парня за то, что он был вместе с BTS и в хорошие времена, и в плохие.Джин (Jin) писал Чонгуку письмо и благодарил его «за то, что он – учитель и энергия команды».RM как-то перед тысячами АРМИ заявил, что без Чонгука не было бы BTS.

Вот это мы понимаем теплые дружеские и рабочие отношения!