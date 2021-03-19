Spiegel: Байден не сможет вечно давить на Россию

Анастасия Иванова

Президент США Джо Байден выбрал рискованную тактику, пойдя на обострение с Россией сразу после прихода к власти, пишет Der Spiegel.

Как отмечает автор статьи Роланд Неллес, контакты с Москвой были сложным вызовом для каждого американского лидера, но в случае с Байденом события развиваются крайне быстро. Так, не прошло и 60 дней с тех пор, как он находится на посту, а отношения с Владимиром Путиным уже достигли первой низшей точки.