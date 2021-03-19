“Справедливую Россию” на Алтае продолжают покидать активисты

Лидия Мартынова

Теперь уже бывший член партии «Справедливая Россия – За правду» Владислав Вакаев рассказал о проблемах в партии, причинах выхода из неё и поделился планами на будущее.

В отличие от ещё одной беглянки из партии эсеров Елены Речковой, Вакаев не стал держать гордое молчание, а прямо высказался по поводу причин своего выхода и отношению к нынешнему виду партии.

Один из старейших членов партии и её активных спикеров заявил, что поводом выхода послужило объединение с малыми партиями, а соответственно и изменение политического вектора, с которым Вакаев не мог согласиться. А причиной послужило смещение его с должности секретаря Бюро совета регионального отделения ещё в 2018 году.

Пожалуй, с тех пор Вакаев лишь номинально числился в рядах эссеров. Духом он уже давным давно вышел из партии. Видимо, сейчас подумал, что лучшего момента официально покинуть фракцию уже не представится.

Ещё в феврале глава местных эссеров Александр Терентьев утверждал, что Вакаев всё ещё с партией и пойдёт на выборы от «СР», но слова эти теперь уж точно потеряли актуальность. Кроме этого, Терентьев объявлял о планах «СР» стать новой «партией власти». Однако, скорее всего, и эти слова разобьются о скалы жестокой действительности.

Вакаев же прогнозирует эссерам не более 7-8% голосов.

И учитывая текущий раскол «Справедливой России», больше веришь словам Вакаева. Скорее всего, «СР» светит разве что побороться за бронзу с ещё одной партией, что страдает крамолой, – ЛДПР.

Вакаев опроверг слухи о его переходе к «Новым людям».

Ближайшее время он планирует отдохнуть от серьёзных отношений и оставаться пока беспартийным. В таком статусе и пойдёт на выборы АКЗС. А кроме этого, депутат не планирует оставлять свою работу над парковой деятельностью Он известен, как один из признанных активистов по возрождению городских парков «Юбилейный» и «Изумрудный», которые были доведены прежней муниципальной властью и арендаторами рекреационных зон до почти полного уныния.

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