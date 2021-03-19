«Спутник V» предложили производить в Монголии

Вадим Карасев

Фото: Чедлы Бен Ибрахим / РИА Новости

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга предложил Москве производить в его стране российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Об этом он заявил в ходе встречи с послом РФ в Улан-Баторе Искандером Азизовым в честь 100-летия со дня установления дипломатических отношений между странами, передает агентство МОНЦАМЭ.

Монгольский лидер подчеркнул, что страна имеет потенциал для производства вакцины, и попросил российского посла изучить возможность производства «Спутника V» в Монголии и представить Кремлю предложение о сотрудничестве. В ответ Азизов пообещал оперативно передать предложение Баттулги о сотрудничестве.

По данным РФПИ, вакцина «Спутник V» зарегистрирована уже в 54 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. Российский препарат занимает второе место в мире по количеству одобрений.

2 февраля в медицинском журнале The Lancet появились данные о том, что результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V» продемонстрировали 91,6-процентную эффективность против коронавируса. В тестировании вакцины приняли участие 19 866 человек.

«Спутник V» — это первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, созданная на основе аденовируса. Препарат зарегистрирован более чем в 50 странах. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения.