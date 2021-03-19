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Стало известно о планах США по «Северному потоку — 2»: «Байден оказался в тупике»

Как сообщает портал www.osnmedia.ru, в издании Handelsblatt была опубликована статья, которая посвящена ситуации вокруг «Северного потока — 2».

Ключевой мыслью статьи является то, что США уже никак не смогут препятствовать строительству «Северного потока — 2», так как новые санкции со стороны Америки лишь существенно испортят отношение страны с Германией.

Кроме того, издание назвало ситуацию для новой администрации президента США Джо Байдена тупиковой. Исходя из этого авторы пришли к мнению, что никаких новых санкций не будет. Так же авторы акцентируют внимание читателей, что предыдущие пакеты санкционных мер лишь замедлили строительство газопровода, однако остановить не смогли. Ввод новых санкций может создать сложную политическую ситуацию.


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Политика / Главные новости

По материалам: sm.news
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