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Стало известно о расследовании против Левочкиных

Стало известно о расследовании против Левочкиных

Национальное антикоррупционное бюро проверяет на причастность к уголовным преступлениям народных депутатов от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юлию и Сергея Левочкина в рамках расследования производства о хищении средств государственного учреждения Госинвестпроект, предназначенных для реализации проекта «Олимпийская надежда» Виктора Януковича. Об этом по запросу журналистов «Схем» сообщила пресс-служба НАБУ.

Сами журналисты проекта «Схемы» проанализировали переписку экс-главы Госинвестпроекта Владислава Каськива, а также личных помощников и доверенных лиц народных депутатов от ОПЗЖ Сергея и Юлии Левочкиных.

Так, электронные письма, которые охватывают период с 2014 по 2016 годы, среди прочего, свидетельствуют о том, что Юлия Левочкина была причастна к управлению счетами австрийской компании Teleferic Holdings GMBH. Это одна из компаний, через которую, по версии НАБУ, выводили средства из государственного бюджета, предназначенные для проекта «Олимпийская надежда», когда Госинвестпроектом руководил Владислав Каськив.

Переписка указывает на то, что Юлия Левочкина лично согласовал трансфер средств из компании Teleferic через латвийский банк на счета ее дочерних украинских фирм, которые тратили их на скупку земель в долине Боржава в Закарпатье — как раз в том месте, на котором планировалась реализация проекта «Олимпийская надежда». Сейчас эти земли арестованы в рамках уголовного дела НАБУ по факту хищения бюджетных средств Госинвестпроекта.

Офис президента Владимира Зеленского восстановил этот проект, и Андрей Ермак в июле 2020 отчитался об успешных переговорах с австрийским инвестором Гернотом Лейтнером, который представил на Банковой проект горнолыжного курорта в Боржаве.

Именно на этого австрийца была оформлена компания Teleferic, включая период, когда счетами компании, как свидетельствует переписка, управляли из офиса Юлии Левочкин, говорилось в расследовании программы «Схемы» совместно со словацким Центром журналистских расследований имени Яна Куцяк.

Юлия и Сергей Левочкин оставили запросы журналистов без ответа, Каськив же ранее заявлял о необоснованности подозрения антикоррупционных органов.

Напомним, журналист, главный редактор программы «Схемы» Наталия Седлецкая обнародовала нелицеприятные подробности создания в Украине базы под зимнюю Олимпиаду — мечту президента Зеленского.

Украина

По материалам: fakty.ua
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