Старший сын Анджелины Джоли и Брэда Питта дал показания против отца

Вадим Карасев

Мэддокс Шиван Джоли-ПиттФото: Christopher Jue / Getty Images for Disney

Старший сын голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта, 19-летний Мэддокс дал показания против отца в суде. Об этом сообщает Us Weekly со ссылкой на собственный источник.

«Мэддокс, будучи взрослым, уже дал показания, и это было не очень лестно по отношению к Брэду», — рассказал инсайдер. Отмечается, что юноша уже не использует фамилию отца и подписывается как Джоли. Источник добавил, что наследник звездной четы намерен официально поменять паспорт, однако его мать не поддержала это.

Ранее сообщалось, что актриса Анджелина Джоли собирается предоставить доказательства домашнего насилия со стороны своего бывшего супруга Брэда Питта. Тогда отмечали, что новое судебное разбирательство может включать и свидетельства трех несовершеннолетних детей артистов Шайло, Нокса и Вивьен. Мэддокс, Захара и Пакс также имеют право выступить на заседании, они не нуждаются в согласии родителей, так как уже взрослые.

Джоли начала бракоразводный процесс в сентябре 2016 года. Она решила пойти на это из-за несогласия с воспитательными методами супруга. Сообщалось, что поводом для расставания стала ссора в частном самолете, в ходе которой пьяный актер ударил Мэддокса.