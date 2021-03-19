Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Старший сын Брэда Питта отказался от фамилии актера и выступил против него в суде

Старший сын Брэда Питта отказался от фамилии актера и выступил против него в суде

Старший сын Брэда Питта отказался от фамилии актера и выступил против него в суде

Звезда фильмов о Ларе Крофт объявила о расставании с актером еще четыре года назад, однако им до сих пор приходится публично выяснять отношения. Говорят, Анджелина обвиняет бывшего супруга в жестоком обращении с детьми и якобы пытается лишить его родительских прав. О возмутительном поведении приемного отца заявил и старший сын Мэддокс.


Не успели поклонники порадоваться новостям, что Анджелина Джоли и Брэд Питт стали чаще видеться и будто бы наладили дружеское общение, как вновь появилась информация об очередном конфликте звезд. Говорят, артистка отправилась в суд, чтобы доказать насилие со стороны бывшего супруга не только в отношении себя, но и детей. Кроме того, эск-супруги до сих пор решают вопрос об опеке над наследниками.

Свидетелем по скандальному делу проходит их старший сын. Недавно юноша дал показания против именитого отца и признался, что не хочет иметь с ним ничего общего. «Мэддокс высказался не очень лестно по отношению к Брэду. Он не захотел использовать фамилию Питта в документах, что не является законным, указав вместо этого только Джоли. Мэддокс хочет официально сменить фамилию, оставив только фамилию матери. Но Анджелина это не поддерживает», — уверяют источники.

Напомним, что у Мэддокса давние напряженные отношения с Питтом. Парень полностью поддерживает сторону родительницы и даже признавался, что зафиксировал несколько эпизодов грубого поведения актера.

«Он тайно снял несколько ссор Анджелины и Брэда, во время которых Брэд действительно терял над собой контроль. Мэддокс очень близок с матерью, у них невероятная связь, он всегда на ее стороне, так что эти записи могут уничтожить Брэда», — говорят инсайдеры.

Напомним, у актеров шестеро детей, из которых трое являются приемными. Анджелина Джоли и Брэд Питт когда-то были самой красивой парой Голливуда. Многих трогала и абсолютная любовь, которую демонстрировали артисты друг другу. Однако оказалось, что вне телекамер между супругами часто происходили недопонимания.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
Заказать крауд

Последние новости

Разбойное нападение на рынке «7-й километр» в Одессе: бандиты похитили более 10 млн гривен
Разбойное нападение на рынке «7-й километр» в Одессе: бандиты
Премьер Италии согласился с мнением Меркель о «Спутнике V»
Премьер Италии согласился с мнением Меркель о «Спутнике V»
Захарова прокомментировала падение Байдена при подъеме на борт номер один
Захарова прокомментировала падение Байдена при подъеме на борт номер
«Спутник V» предложили производить в Монголии
«Спутник V» предложили производить в Монголии
Песков прокомментировал замечание ему от Кадырова насчет жалобы Путину
Песков прокомментировал замечание ему от Кадырова насчет жалобы Путину
Раскрыта дата внедрения электронных паспортов с чипами в России
Раскрыта дата внедрения электронных паспортов с чипами в России
Названо имя кандидата на должность посла России в Белоруссии
Названо имя кандидата на должность посла России в Белоруссии
Корабли НАТО потеряли российскую подлодку
Корабли НАТО потеряли российскую подлодку
Кристина Асмус снялась без лифчика, показав свои торчащие соски
Кристина Асмус снялась без лифчика, показав свои торчащие соски
По делу о хищении ₽10 млрд задержаны 11 экс-руководителей энергокомпаний
По делу о хищении ₽10 млрд задержаны 11 экс-руководителей
Минобороны сообщило о готовящейся инсценировке химической атаки в Сирии
Минобороны сообщило о готовящейся инсценировке химической атаки в
Дарья Палей рассказала о ревности мужа к Даве
Дарья Палей рассказала о ревности мужа к Даве

Топ на сегодня

Псаки заявила, что Байден не будет смягчать высказывания о России
Псаки заявила, что Байден не будет смягчать высказывания о России
Финансист рассказала, как быстро заработать миллион
Финансист рассказала, как быстро заработать миллион
Белый дом Псаки: Байден не жалеет о своём ответе на вопрос о Путине
Белый дом Псаки: Байден не жалеет о своём ответе на вопрос о Путине
Канцлер Австрии призвал к скорейшей регистрации вакцины «Спутник V» от SARS-CoV-2 в ЕС
Канцлер Австрии призвал к скорейшей регистрации вакцины «Спутник V»
Путин поздравил россиян с днем воссоединения с Крымом
Путин поздравил россиян с днем воссоединения с Крымом

Еще по теме

Сын Брэда Питта дал в суде показания против отца. Анджелина Джоли обвиняет актера в абьюзе
Старший сын Анджелины Джоли и Брэда Питта дал показания против отца
Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта Мэддокс отказывается встречаться с отцом
Приемный сын решил обнародовать компромат на Брэда Питта