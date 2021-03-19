Старший сын Брэда Питта отказался от фамилии актера и выступил против него в суде

Алексей Вольцев

Звезда фильмов о Ларе Крофт объявила о расставании с актером еще четыре года назад, однако им до сих пор приходится публично выяснять отношения. Говорят, Анджелина обвиняет бывшего супруга в жестоком обращении с детьми и якобы пытается лишить его родительских прав. О возмутительном поведении приемного отца заявил и старший сын Мэддокс.

Не успели поклонники порадоваться новостям, что Анджелина Джоли и Брэд Питт стали чаще видеться и будто бы наладили дружеское общение, как вновь появилась информация об очередном конфликте звезд. Говорят, артистка отправилась в суд, чтобы доказать насилие со стороны бывшего супруга не только в отношении себя, но и детей. Кроме того, эск-супруги до сих пор решают вопрос об опеке над наследниками.

Свидетелем по скандальному делу проходит их старший сын. Недавно юноша дал показания против именитого отца и признался, что не хочет иметь с ним ничего общего. «Мэддокс высказался не очень лестно по отношению к Брэду. Он не захотел использовать фамилию Питта в документах, что не является законным, указав вместо этого только Джоли. Мэддокс хочет официально сменить фамилию, оставив только фамилию матери. Но Анджелина это не поддерживает», — уверяют источники.

Напомним, что у Мэддокса давние напряженные отношения с Питтом. Парень полностью поддерживает сторону родительницы и даже признавался, что зафиксировал несколько эпизодов грубого поведения актера.

«Он тайно снял несколько ссор Анджелины и Брэда, во время которых Брэд действительно терял над собой контроль. Мэддокс очень близок с матерью, у них невероятная связь, он всегда на ее стороне, так что эти записи могут уничтожить Брэда», — говорят инсайдеры.

Напомним, у актеров шестеро детей, из которых трое являются приемными. Анджелина Джоли и Брэд Питт когда-то были самой красивой парой Голливуда. Многих трогала и абсолютная любовь, которую демонстрировали артисты друг другу. Однако оказалось, что вне телекамер между супругами часто происходили недопонимания.