Страстные поцелуи в Доминикане! Папарацци сняли Дженнифер Лопес женихом после их разрыва

Анастасия Иванова

В минувшие выходные западные СМИ объявили о разрыве пары Лопес-Родригес, которая уже два года не может сыграть свадьбу из-за пандемии. Поговаривали, причиной разрыва стали слухи о похождениях спортсмена на стороне, а также возможная интрижка поп-дивы с Ленни Кравицем. Однако недавно Джей Ло вновь засняли в объятиях жениха.

Папарацци засняли, как 51-летняя Дженнифер Лопес проводит время с Алексом Родригесом. Пара мило беседовала, а затем страстно поцеловалась, развеяв слухи о расставании. Певица признавалась, что их отношения действительно переживают трудный период, однако, очевидно, влюбленные смогли преодолеть кризис. К слову, артистке тоже приписывают интрижку, мол, у нее отношения с Ленни Кравицем, который является ее партнером по будущему фильму Shotgun Wedding.

Напомним, что звезды уже второй год не могут пожениться. Они планировали сыграть целых две свадьбы в романтическом месте Италии. Но планы были разрушены из-за пандемии коронавируса. Торжество дважды переносилось, и вскоре поклонники стали подозревать неладное. Лопес же успокаивала, мол, для них пресловутый штамп в паспорте ничего не значит, ведь они искренне любят друг друга.

А ведь когда артистка только объявила о помолвке, коллега Родригеса заявил о предательстве жениха. Якобы тот встречается за спиной у звезды с его бывшей женой. «Бедная девочка не знает: женишок изменяет ей с моей бывшей женой Джессикой. Я своими ушами слышал, как Алекс звонил ей. Этот парень — просто кусок дерьма», — негодовал Хосе Кансеко.

Причем, неприятные сплетни тянутся еще с 2017 года. Тогда фитнес-модель Лорен Хантер во всеуслышание объявила о подлом характере бейсболиста. «Алекс уже встречался с ней, но признавался мне в любви и предлагал пожениться, — говорила девушка. — Он тщеславен, одержим своим имиджем и, конечно, делает все возможное, чтобы прилепиться к более известной женщине. Но Дженнифер — просто идиотка, если верит в его невиновность».

Впрочем, злопыхатели уверены: Родригеса попросту останавливает от разрыва с певицей крупный штраф. В 2019 году Лопес призналась, что включила в брачный договор взыскание за неверность в размере 250 тысяч долларов. Некоторые журналисты и вовсе пишут, что после скандала с экс-женой Кансеко спортсмен имел серьезный разговор с невестой, а после появился на публике с внушительным синяком под глазом.

«Это не имеет значения. Я знаю правду. Я знаю, какой Алекс на самом деле, а он знает, какая я. Мы просто счастливы», — отмахивалась от сплетен Дженнифер.