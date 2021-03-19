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Стримеров могут заставить платить налоги с донатов

Стримеров могут заставить платить налоги с донатов

Росфинмониторинг изучает возможность регистрации стримеров, как индивидуальных предпринимателей – об этом сообщил председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Как сообщает ТАСС, после заседания рабочей группы по запрету треш-стримов сенатор высказался о существовании "определенных соображений" насчет регистрации стримеров.

"В Росфинмониторинге есть определенные соображения по поводу необходимости регистрации стримеров как индивидуальных предпринимателей, как минимум потому, что их деятельность направлена на получение дохода. Соответственно, они должны находится в правовом поле, это общемировая практика", – сказал он.

Пушков добавил, что в будущем станет "гораздо легче вычленить тех стримеров, которые не прошли процесс регистрации, в частности, ведущих онлайн-трансляции с насилием". Треш-стримеры едва ли будут демонстрироваться и декларировать намерение транслировать садистские сцены.

Значит, скорее всего, они либо регистрироваться не будут, либо будут искажать характер своей деятельности, это все вычисляется, это прозрачно.

NEWSTES писал, что властям Якутии предложили создать базу TikTok-блогеров на одном из дальневосточных гектаров.

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По материалам: uposters.ru
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