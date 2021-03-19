Студентка из Москвы создала капсулу для выхода в открытый космос
Студентка 5-го курса института № 6 «Аэрокосмический» МАИ Анастасия Бычкова разрабатывает концепт малого космической капсулы для выполнения разных операций на орбите. Об этом пишет MK.RU.
Отмечается, что исследовательница использует опыт специалистов NASA.
Сообщается, что в настоящее время для работы в открытом космосе применяются мягкие скафандры, и на любое движение в таком защитном костюме требуются большие энергетические затраты.
По ее задумке Анастасии, капсула будет представлять собой цилиндр с пятью манипуляторами различного назначения. Радиус рабочей части составит 1 м, высота — 2 м, а вес аппарата планируется в 700 кг. В свободное от эксплуатации время капсула будет пристыковываться к орбитальной станции.
Предполагается, что управлять аппаратом сможет не только сам космонавт, но и его коллеги с борта.
Ранее РИА “NEWSTES” писало, что американский спутник NOAA 17 разорвался на 16 обломков в космосе.
Сообщение Студентка из Москвы создала капсулу для выхода в открытый космос появились сначала на Информационное агентство "SM News".