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Студентка из Москвы создала капсулу для выхода в открытый космос

Студентка 5-го курса института № 6 «Аэрокосмический» МАИ Анастасия Бычкова разрабатывает концепт малого космической капсулы для выполнения разных операций на орбите. Об этом пишет MK.RU.


Отмечается, что исследовательница использует опыт специалистов NASA.

Сообщается, что в настоящее время для работы в открытом космосе применяются мягкие скафандры, и на любое движение в таком защитном костюме требуются большие энергетические затраты.

По ее задумке Анастасии, капсула будет представлять собой цилиндр с пятью манипуляторами различного назначения. Радиус рабочей части составит 1 м, высота — 2 м, а вес аппарата планируется в 700 кг. В свободное от эксплуатации время капсула будет пристыковываться к орбитальной станции.

Предполагается, что управлять аппаратом сможет не только сам космонавт, но и его коллеги с борта.

Ранее РИА “NEWSTES” писало, что американский спутник NOAA 17 разорвался на 16 обломков в космосе.


Сообщение Студентка из Москвы создала капсулу для выхода в открытый космос появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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