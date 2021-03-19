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Студия Universal объявила дату выхода мультфильма "Кот в сапогах 2"

Студия Universal объявила дату выхода мультфильма "Кот в сапогах 2"
Студия Universal совместно с DreamWorks Animation анонсировала дату выхода сиквела анимационного фильма "Кот в сапогах", сообщает Deadline.

Продолжение мультфильма 2011 года будет называться "Кот в сапогах: Последнее желание" ("Puss in Boots: The Last Wish") и выйдет в прокат 23 сентября 2022 года.

Режиссером предстоящего проекта будет Джоэль Кроуфорд, а продюсером Марк Свифт. Оба кинематографиста вместе работали над мультфильмом "Семейка Крудс: Новоселье" (2020).


По информации Deadline, обаятельного и смелого Кота в сапогах снова озвучит номинант на премию "Оскар" Антонио Бандерас.


В мультфильме главный герой, потеряв восемь из девяти своих кошачьих жизней, остается только с одной. Чтобы восстановить их все, Кот отправляется в опасное путешествие, чтобы найти мифическое Последнее желание.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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