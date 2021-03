Студия Universal объявила дату выхода мультфильма "Кот в сапогах 2"

Лидия Мартынова

Студия Universal совместно с DreamWorks Animation анонсировала дату выхода сиквела анимационного фильма "Кот в сапогах", сообщает Deadline.

Продолжение мультфильма 2011 года будет называться "Кот в сапогах: Последнее желание" ("Puss in Boots: The Last Wish") и выйдет в прокат 23 сентября 2022 года.

Режиссером предстоящего проекта будет Джоэль Кроуфорд, а продюсером Марк Свифт. Оба кинематографиста вместе работали над мультфильмом "Семейка Крудс: Новоселье" (2020).

По информации Deadline, обаятельного и смелого Кота в сапогах снова озвучит номинант на премию "Оскар" Антонио Бандерас.

В мультфильме главный герой, потеряв восемь из девяти своих кошачьих жизней, остается только с одной. Чтобы восстановить их все, Кот отправляется в опасное путешествие, чтобы найти мифическое Последнее желание.