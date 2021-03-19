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Суд отменил штраф глухонемому за выкрики на акции в Петербурге

Суд отменил штраф глухонемому за выкрики на акции в ПетербургеЕвгений АгафоновФото: архив Евгения Агафонова

В Санкт-Петербурге городской суд отменил штраф в 5 тысяч рублей глухонемому местному жителю Евгению Агафонову, которого наказали за выкрики лозунгов на несанкционированной акции протеста 31 января. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в своем Telegram-канале.

Причиной отмены постановления Красносельского районного суда стало отсутствие состава преступления, уточнили в пресс-службе.

5 февраля 45-летнего Агафонова признали виновным в «нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга». Согласно административному протоколу, мужчина был на протестном мероприятии и якобы выкрикивал лозунги «Долой царя», «Свободу Алексею Навальному» и другие. У мужчины II группа инвалидности по слуху, при задержании он общался с полицией жестами, так как ему отказали в сурдопереводчике. Он не признал вину.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рекомендовал мужчине оспорить решение суда. Защитник Агафонова подал апелляцию на приговор. 10 февраля стало известно, что городской суд Петербурга пересмотрит решение районного.

Несогласованные акции в поддержку Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) прошли в России 2 февраля, а также 23 и 31 января.

Россия

По материалам: lenta.ru
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