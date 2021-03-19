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Суд рассмотрит просьбу о переводе под домашний арест следователя по делу о поджоге отдела СКР

Басманный суд Москвы 19 марта рассмотрит просьбу следователя перевести из СИЗО под домашний арест бывшего следователя по особо важным делам Максима Митасова, обвиняемого в организации поджога отдела Следственного комитета в 2017 году. Об этом сообщает “Интерфакс” со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Софинскую.

По ее словам, следователь указал в ходатайстве, что у Митасова есть заболевания, из-за которых его нельзя держать под арестом.

Ранее Митасов уже содержался под домашним арестом, однако позже ему ужесточили меру пресечения по ходатайству следствия.

По словам источника “Интерфакса”, показания на него дали двое уроженцев Дагестана, подозреваемые поджигатели. Они заявили, что он им предложил 50 000 рублей за поджог.

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По материалам: sm.news
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