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Сын Брэда Питта дал в суде показания против отца. Анджелина Джоли обвиняет актера в абьюзе

Сын Брэда Питта дал в суде показания против отца. Анджелина Джоли обвиняет актера в абьюзе

19-летний сын Брэда Питта Мэддокс дал против него показания в суде по делу об опеке над детьми. Молодой человек при этом отказывается использовать фамилию отца, подписываясь как Джоли, пишет OK! со ссылкой на US Weekly. 

"Мэддокс уже дал показания как совершеннолетний в продолжающемся споре об опеке между его родителями. Такой поступок не очень лестен по отношению к Брэду. Мэддокс не использует фамилию Питт в качестве своей, если только речь не идет об официальных документах. Он хочет поменять свою фамилию на Джоли, но актриса не поддерживает решения сына", — сообщил инсайдер.

Накануне в распоряжение журналистов попали судебные документы, согласно которым Анджелина Джоли готова предоставить доказательства домашнего насилия со стороны экс-супруга, сообщает ET.

В другом документе Джоли якобы заявила, что показания в суде согласны дать несовершеннолетние дети пары — Шайло, Нокс и Вивьен. В то же время совершеннолетние Мэддокс, Захара и Пакс не нуждаются в согласии родителей и потенциально также могут выступить на заседании.

Напомним, Джоли подала на развод еще в сентябре 2016 года из-за того, что якобы была не согласна с воспитательными методами Питта. ФБР и представители опеки тогда не обнаружили доказательств того, что голливудский актер применял насилие по отношению к детям.

Как писал NEWSTES, ранее Анджелина Джоли закрутила лесбийский роман с молодой актрисой.

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По материалам: uposters.ru
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