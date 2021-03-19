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Сын Джоли и Питта даст показания против отца о домашнем насилии

Сын Джоли и Питта даст показания против отца о домашнем насилии

Брак Анджелины Джоли (Angelina Jolie) и Брэда Питта (Brad Pitt) продлился всего два года, а бракоразводный процесс тянется, кажется, уже целую вечность. Никто не могу подумать, что звезды будут судиться за своих общих и усыновленных вместе детей.


Информация о разводе Джоли и Брэда стала настоящим ударом для поклонников. Ведь они считались самой эффектной парой Голливуда. Однако это была иллюзия. Сейчас сын пары свидетельствует против своего отца. Мэддокс (Maddox Jolie-Pitt) под присягой «не особо приятные» вещи о своем отце. Кроме того, сын хочет удалить из своей фамилии «Питт».

«Это было не очень лестно по отношению к Брэду», — сообщает инсайдер.

Предполагается, что последней каплей стала ссора Мэддокса с Брэдом Питтом на бору самолета. Тогда актер публично вступил в драку со своим сыном. Однако в ходе расследования с Питта были сняты все обвинения. Сейчас же Анджелина готовит для суда все доказательства случаев домашнего насилия. Общие дети пары готовы поддержать заявление мамы о жестоком обращении.

Сам Брэд через суд добивается совместной опеки над несовершеннолетними детьми. Напомним, их у пары шесть.


Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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