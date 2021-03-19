«Тимати не в моем вкусе», — блогерша из Костромы нагло послала рэпера и шоу «Холостяк»

Лидия Мартынова

На программу «Давай поженимся» попала достаточно популярная жительница Костромы Елена Кузнецова, известная на платформе Instagram как «Oscarbinka» и занимающаяся раскруткой блога о красоте и уходе за собой. Несмотря на то, что и в родном городе у девушки находится достаточно большое количество мужчин, желающих познакомиться с ней и провести время, Oscarbinka не торопится с выбором и предпочитает ознакомиться и с другими претендентами на е сердце. Возможно, по счастливой случайности, Лене понравится именно перспективный москвич на «Мерседесе» со своей столичной квартирой…

Увы, детали съемок сама Кузнецова предпочитает не рассказывать и просит подождать до 25 марта, когда все можно будет увидеть в полноценном вышедшем выпуске. Однако, кое-какая информация все же известна. Например, как выяснилось, завидная невеста без доли сомнения отказалась от Тимати, когда ей предложили поехать на шоу «Холостяк». «Тимати не в моем вкусе», — дерзко ответила она. «Интересно, если тимати не не ровня, то за кем она вообще пришла?», «Ну прям очень жду выпуска и хочу посмотреть, кому же она скажет ДА, если тимати говорит НЕТ», — с насмешкой восприняли реплики костромской звезды в сети.

[media=https://www.instagram.com/p/CMKUnsOBDaE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]