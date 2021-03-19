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Тимур Бекмамбетов экранизирует короткометражный хоррор о герое видеоигры «Animal Crossing»

Недавно было объявлено, что короткометражный фильм ужасов «Не подглядывай» превратится в полнометражный фильм, сообщает Deadline.

Короткометражный фильм «Не подглядывай» действительно проникает в вашу душу с существом, которое столь же страшное, сколь и уникально по своему дизайну. В короткометражке действие происходит в одной комнате, поскольку монстр из игры вырывается за пределы виртуального мира и начинает преследовать игрока, который не может сбежать. Согласно Deadline, Тимур Бекмамбетов адаптирует короткометражку в полнометражный фильм ужасов.

Подробности о том, кто будет задействован или, кто будет сниматься в фильме, пока неизвестны. Конечно, ещё рано говорить об успехе фильма, но он может стать чем-то действительно уникальным. Достаточно посмотреть «Хардкор» 2015 года, который также продюсировал Бекмамбетов.

Сообщение Тимур Бекмамбетов экранизирует короткометражный хоррор о герое видеоигры «Animal Crossing» появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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