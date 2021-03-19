Toyota Camry 2021 года – особенности и технические детали

Роман Иванов

Тайота Камри – прекрасный автомобиль известного во всем мире бренда. С недавнего времени технические характеристики Toyota Camry 2020 и 2021 года претерпели существенных изменений, о чем мы и поговорим в данной статье.

Габариты и характеристики Камри 2021

Новая Toyota Camry имеет размеры 488,5 см в длину, 184,0 см в ширину и 144,5 см в высоту. Колесная база автомобиля составляет 282,5 см. Объем багажного отделения 524 литра.

Обновленная модификация оснащена новым гибридным двигателем мощностью 218 л.с. 2.5 л Hybrid Dynamic Force с бесступенчатым электронным вариатором, передний привод, разгон от 0 до 100 км/ч составляет всего 8,3 секунды, а максимальная скорость –180 км/ч. Но самое интересное, что средний расход топлива составляет всего лишь каких-то 5,3-5,6 литров на 100 км. При выборе комплектации доступна также бесступенчатая трансмиссия e-CVT.

Покупатели могут выбрать один из 8 цветов корпуса:

Pure White (базовая краска, без дополнительной оплаты).

Silver Diamond (металлик).

Attitude Black (металлик).

Graphite Bronze (металлик).

Dark Blue (металлик лак).

Platinum White Pearl (жемчужный лак).

Precious Metal (металлик лак).

Imperial Red (лак).

Детальные фотографии каждого цвета кузова можно просмотреть на сайте официального дилера toyota-ekaterinburg.ru.

На все версии автомобиля распространяется стандартная гарантия с ограничением пробега в 100000 км. Из особенностей базовой комплектации автомобиля можно отметить:

17-дюймовые легкосплавные диски с шинами 215/55 R17.

Запасное колесо.

Автоматический кондиционер (двухзонный).

Технология очистки и увлажнения воздуха.

AVAS (акустическая система оповещения ТС).

Селектор режима движения.

Автоматический дальний свет.

Система крепления детского кресла на крайних задних сиденьях (ISOFIX).

Защита задней двери от открывания детьми.

Передние и боковые подушки безопасности водителя, а также воздушные завесы для пассажира.

Система помощи при подъеме.

Умные дворники с датчиком дождя.

Система удержания полосы движения.

Система раннего предупреждения о рисках столкновения (PCS) с системой обнаружения пешеходов и велосипедистов.

Детальное описание каждой из комплектаций обновленной Toyota Camry можно просмотреть на сайте официального дилера Тайота в Екатеринбурге по адресу toyota-ekaterinburg.ru.