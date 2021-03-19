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Toyota Camry 2021 года – особенности и технические детали

Тайота Камри – прекрасный автомобиль известного во всем мире бренда. С недавнего времени технические характеристики Toyota Camry 2020 и 2021 года претерпели существенных изменений, о чем мы и поговорим в данной статье.

Габариты и характеристики Камри 2021

Новая Toyota Camry имеет размеры 488,5 см в длину, 184,0 см в ширину и 144,5 см в высоту. Колесная база автомобиля составляет 282,5 см. Объем багажного отделения 524 литра.

Обновленная модификация оснащена новым гибридным двигателем мощностью 218 л.с. 2.5 л Hybrid Dynamic Force с бесступенчатым электронным вариатором, передний привод, разгон от 0 до 100 км/ч составляет всего 8,3 секунды, а максимальная скорость –180 км/ч. Но самое интересное, что средний расход топлива составляет всего лишь каких-то 5,3-5,6 литров на 100 км. При выборе комплектации доступна также бесступенчатая трансмиссия e-CVT.

Покупатели могут выбрать один из 8 цветов корпуса:

  • Pure White (базовая краска, без дополнительной оплаты).
  • Silver Diamond (металлик).
  • Attitude Black (металлик).
  • Graphite Bronze (металлик).
  • Dark Blue (металлик лак).
  • Platinum White Pearl (жемчужный лак).
  • Precious Metal (металлик лак).
  • Imperial Red (лак).

Детальные фотографии каждого цвета кузова можно просмотреть на сайте официального дилера toyota-ekaterinburg.ru.

На все версии автомобиля распространяется стандартная гарантия с ограничением пробега в 100000 км. Из особенностей базовой комплектации автомобиля можно отметить:

  • 17-дюймовые легкосплавные диски с шинами 215/55 R17.
  • Запасное колесо.
  • Автоматический кондиционер (двухзонный).
  • Технология очистки и увлажнения воздуха.
  • AVAS (акустическая система оповещения ТС).
  • Селектор режима движения.
  • Автоматический дальний свет.
  • Система крепления детского кресла на крайних задних сиденьях (ISOFIX).
  • Защита задней двери от открывания детьми.
  • Передние и боковые подушки безопасности водителя, а также воздушные завесы для пассажира.
  • Система помощи при подъеме.
  • Умные дворники с датчиком дождя.
  • Система удержания полосы движения.
  • Система раннего предупреждения о рисках столкновения (PCS) с системой обнаружения пешеходов и велосипедистов.

Детальное описание каждой из комплектаций обновленной Toyota Camry можно просмотреть на сайте официального дилера Тайота в Екатеринбурге по адресу toyota-ekaterinburg.ru.

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