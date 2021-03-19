Три человека погибли под Хмельницким в страшном ДТП с участием военных
Сегодня, 00:20 Алексей Вольцев
В Хмельницкой области 18 марта произошла смертельная авария с участием военного грузовика «КаМАЗ» и автомобиля Audi. Как сообщили в полиции Хмельницкой области, местом трагедии стала трасса Стрый — Кировоград — Знаменка.
Погибли два человека с автомобиля Audi. Их личности устанавливаются.
«В результате столкновения произошло возгорание автомобилей. По предварительным данным, водитель и пассажир грузовика травм не получили и в больницу не доставлялись», — говорится в сообщении.
Причины аварии устанавливаются.
Напомним, в ноябре 2020 года под Кировоградом военный грузовик сбил насмерть дорожных рабочих.
По материалам: fakty.ua