Три человека погибли под Хмельницким в страшном ДТП с участием военных

Алексей Вольцев

В Хмельницкой области 18 марта произошла смертельная авария с участием военного грузовика «КаМАЗ» и автомобиля Audi. Как сообщили в полиции Хмельницкой области, местом трагедии стала трасса Стрый — Кировоград — Знаменка.

Погибли два человека с автомобиля Audi. Их личности устанавливаются.

«В результате столкновения произошло возгорание автомобилей. По предварительным данным, водитель и пассажир грузовика травм не получили и в больницу не доставлялись», — говорится в сообщении.

Причины аварии устанавливаются.

Напомним, в ноябре 2020 года под Кировоградом военный грузовик сбил насмерть дорожных рабочих.