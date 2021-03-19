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Турция заявила о ракетном ударе со стороны Сирии

Турция заявила о ракетном ударе со стороны СирииФото: Khalil Ashawi / REUTERS

Минобороны Турции заявило о ракетном ударе со стороны Сирии по провинции Килис. Об этом говорится в заявлении турецкого военного ведомства в Twitter.

Ракеты упали на пустынную территорию, жертв и пострадавших нет. По районам запуска снарядов был открыт ответный огонь. «Российская Федерация была уведомлена о том, чтобы огонь с сирийской территории был прекращен», — заявили военные.

15 марта российские военные обеспокоились переброской техники вооруженных сил Турции в Сирии. Как заявил заместитель руководителя центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов, российская сторона также встревожена проведением фортификационных работ на опорных пунктах в провинции Ракка. Карпов подчеркнул, что подобные действия нарушают статус-кво и подрывают усилия по решению сирийского конфликта.

В мире

По материалам: lenta.ru
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