Турция заявила о ракетном ударе со стороны Сирии

Вадим Карасев

Фото: Khalil Ashawi / REUTERS

Минобороны Турции заявило о ракетном ударе со стороны Сирии по провинции Килис. Об этом говорится в заявлении турецкого военного ведомства в Twitter.

Ракеты упали на пустынную территорию, жертв и пострадавших нет. По районам запуска снарядов был открыт ответный огонь. «Российская Федерация была уведомлена о том, чтобы огонь с сирийской территории был прекращен», — заявили военные.

15 марта российские военные обеспокоились переброской техники вооруженных сил Турции в Сирии. Как заявил заместитель руководителя центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов, российская сторона также встревожена проведением фортификационных работ на опорных пунктах в провинции Ракка. Карпов подчеркнул, что подобные действия нарушают статус-кво и подрывают усилия по решению сирийского конфликта.