Uber признал права работников в ущерб себе

Вадим Карасев

Фото: Globallookpress.com

Британское подразделение агрегатора такси Uber приняло решение признать сотрудничающих с сервисом водителей полноценными сотрудниками, а не подрядчиками, пишет CNBC. На такой шаг компания пошла в ущерб себе, поскольку он повлечет за собой рост расходов.

Признать права работников Uber пришлось после соответствующего решения Верховного суда по иску группы водителей. Таким образом, теперь всем 70 тысячам водителей полагается минимальная зарплата, оплачиваемые отпуска и пенсионные отчисления.

По оценке аналитиков, расходы Uber в Великобритании могут вырасти примерно на 500 миллионов долларов в год, что затруднит ее продвижение на местном рынке и даст дополнительные преимущества конкурентам.

Существует также вероятность, что компания прибегнет к массовым сокращениям. Так, в ближайшие 12 месяцев увольнения могут затронуть около 30 процентов водителей, считают опрошенные изданием специалисты.