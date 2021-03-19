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«Учись прощать. В прощеньи радость скрыта»: Людмила Максакова вышла на связь с дочерью

«Учись прощать. В прощеньи радость скрыта»: Людмила Максакова вышла на связь с дочерью

Актриса никак не может простить непутевую, по ее мнению, дочь. Людмила Максакова отказала Марии во встрече, когда та была в Москве, но на днях ответила на собщение единственной наследницы.


Мария утверждает, что ранее серьезного конфликта с матерью у нее не было. Масла в огонь в это ситуации подлил Станислав Садальский,  который в личном блоге рассказал о терзаниях Людмилы Васильевны. «У меня стало сердце щемить неприятно. Я подумала, а вдруг она действительно страдала все это время, ждет моего приезда. И я поехала к ней. Но, конечно, мне в голову не приходило, что меня ждет этот ледяной душ с ее стороны. Мама не открыла мне дверь», — делилась Мария в свой последний визит в Москву.

По словам оперной дивы, ее родительница слишком часто рассказывает, что та нехорошая дочь, бросила старших детей, хотя у них все хорошо — они живут с отцом Владимиром Тюриным и не бедствуют. Мария отправила маме стихотворение Иосифа Бродского, на что Людмила Васильевна прислала длинный ответ:

«Учись прощать… Молись за обижающих,
Зло побеждай лучом добра.
Иди без колебаний в стан прощающих,
Пока горит Голгофская звезда.
Учись прощать, когда душа обижена,
И сердце, словно чаша горьких слез,
И кажется, что доброта вся выжжена,
Ты вспомни, как прощал Христос.
Учись прощать, прощать не только словом,
Но всей душой, всей сущностью своей.
Прощение рождается любовью
В творении молитвенных ночей.
Учись прощать. В прощеньи радость скрыта.
Великодушье лечит, как бальзам.
Кровь на Кресте за всех пролита.
Учись прощать, чтоб ты был прощен сам...»

Сейчас Мария живет в Киеве вместе с маленьким Ванечкой, которого родила от покойного ныне супруга Дениса Вороненкова. Людмила Васильевна с младшим внуком не общается, хотя Мария и не против. «Ваня ей регулярно шлет приветы и приглашает ее. Мне больно, что мама общается только с моими старшими детьми. Она считает их хорошими, поскольку у них богатый папа. С Ваниным папой печальная история приключилась, поэтому это уже внук, который не стоит ее внимания», — отметила Мария.

Напомним, что Денис Вороненков был убит в Киеве в 2017 году. Мария прожила с ним в браке два года и долго скорбела после его гибели. Сейчас Максакова посвящает себя творчеству и работе в театре. 

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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