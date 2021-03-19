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Украинцы затравили порноактрису Сашу Грей за наваристый борщ

Украинцы затравили порноактрису Сашу Грей за наваристый борщФото: Sasha Grey / YouTube

Украинские пользователи соцсети Facebook затравили стримершу и писательницу Сашу Грей, ранее снимавшуюся в порно, за публикацию видео приготовления наваристого борща. В комментариях люди требовали, чтобы она признала, что родиной блюда является Украина.

В публикации Грей сообщает, что выпустила новый ролик на YouTube в серии Secret Sauce. По словам блогерши, поступало очень много просьб от зрителей сделать видео именно про борщ. Она также проиллюстрировала пост коллажем со своим лицом, имитирующим образ девочки в платке с упаковки шоколада «Аленка». На заднем фоне был изображен собор Василия Блаженного.

Возможно, именно из-за фона с Красной площадью пользователи с Украины посчитали, что Грей считает борщ русским супом. Множество юзеров уточняли, что блюдо имеет украинские корни. «Саша, у тебя прекрасно получается. Но борщ — это украинское блюдо», — написал Ievgen Klopotenko. По словам Владимира Коваля, Грей могла бы и запомнить это, так как была в Киеве в 2013 году. Yan Ostrovskyy считает, что приготовление борща нужно было проиллюстрировать образом в вышиванке и пейзажем Киева на заднем фоне. Юзер Anatoliy Smaga констатировал, что ставит ролику дислайк.

Позже в комментариях появились и те пользователи, которые призвали других сначала посмотреть ролик. В самом начале видео Грей говорит о том, что борщ является украинским блюдом и что этот суп популярен и на Украине, и в России. На это указал и Дмитрий Танаев. «Судя по комментариям, это как раз тот случай, когда видео не смотрел, но осуждаю. Дамы и господа, прежде чем писать о национальной принадлежности борща, видео посмотрите», — написал он.

Ранее сообщалось, что россияне в комментариях на YouTube положительно оценили кулинарный талант Грей и ее выбор супа. Многие признавались, что раньше смотрели только порно с участием блогерши.

Саша Грей начала карьеру в порно в 18-летнем возрасте, за время работы в фильмах для взрослых получила многие престижные премии в данной индустрии. В 2011 году американка объявила об уходе из порно. С того момента Грей написала несколько книг, а также занималась общественной деятельностью. Она также регулярно проводит игровые стримы на Twitch.

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По материалам: lenta.ru
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