В аппарате правительства создадут управление экспертизы и планирования

Влада Некрасова

Кабмин РФ перестроит работу с экспертами, ассоциациями и законодательными органами, при аппарате будет создано управление экспертизы и планирования, сообщается на сайте кабмина.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Правительство перестроит работу с экспертами, отраслевыми ассоциациями, законодательными органами и общественностью. Для этого в структуре аппарата будет создано управление экспертизы и планирования. Формирование нового подразделения поможет упорядочить систему обратной связи по прорабатываемым правительством решениям", - говорится в сообщении.

Добавляется, что управление также позволит обеспечить планирование экспертного сопровождения инициатив, оперативную организацию их обсуждения, вовлечение экспертов в работу по национальным целям развития и нацпроектам, более плотное взаимодействие правительства с Федеральным Собранием.

Отмечается, что в связи с созданием нового управления планируется перезапустить работу экспертного совета при кабмине, ряда совещательных органов, а также общественных советов при министерствах.

"В конечном итоге всё это позволит повысить качество управленческих решений, открыть новые возможности для предметного обсуждения социально значимых вопросов и сделать систему обратной связи более эффективной и структурированной", - заключается в сообщении.