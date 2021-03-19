В аппарате правительства создадут управление экспертизы и планирования
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Правительство перестроит работу с экспертами, отраслевыми ассоциациями, законодательными органами и общественностью. Для этого в структуре аппарата будет создано управление экспертизы и планирования. Формирование нового подразделения поможет упорядочить систему обратной связи по прорабатываемым правительством решениям", - говорится в сообщении.
Добавляется, что управление также позволит обеспечить планирование экспертного сопровождения инициатив, оперативную организацию их обсуждения, вовлечение экспертов в работу по национальным целям развития и нацпроектам, более плотное взаимодействие правительства с Федеральным Собранием.
Отмечается, что в связи с созданием нового управления планируется перезапустить работу экспертного совета при кабмине, ряда совещательных органов, а также общественных советов при министерствах.
"В конечном итоге всё это позволит повысить качество управленческих решений, открыть новые возможности для предметного обсуждения социально значимых вопросов и сделать систему обратной связи более эффективной и структурированной", - заключается в сообщении.