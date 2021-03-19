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В Болгарии арестовали подозреваемых в шпионаже в пользу России

В Болгарии арестовали подозреваемых в шпионаже в пользу РоссииФото: DIMITAR KYOSEMARLIEV / Reuters

В Болгарии арестовали нескольких подозреваемых в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Операция по задержанию была проведена сотрудниками болгарской службы госбезопасности и МВД. В ее рамках на выезде из Софии по трассе «Тракия» полиция проверяла документы у всех водителей. Так сотрудники правоохранительных органов смогли арестовать одного их подозреваемых.

Отмечается, что задержанные могут быть госслужащими с доступом к секретной информации. Болгарские власти пока официально не подтвердили сообщения об аресте подозреваемых в шпионаже.

Ранее жителю Швеции предъявили обвинения в шпионаже в пользу России. По предварительным данным, 47-летний гражданин якобы передал сотруднику российского посольства некие сведения и получил за это около трех тысяч долларов. Согласно действующему закону, за шпионаж ему грозит до шести лет лишения свободы.

В мире

По материалам: lenta.ru
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